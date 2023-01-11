Анкара, 11 января, 2023, 20:00 — ИА Регнум. Военные действия на Украине необходимо незамедлительно прекратить. Об этом было заявлено в ходе телефонного разговора министра национальной обороны Турции Хулуси Акара и министра обороны киевского режима Алексея Резникова. Об этом сообщили в пресс-службе минобороны Турции.

Украина Михаил Чепик. Большой снег. 1968

Уточняется, что разговор состоялся 11 января.

«Была отмечена важность незамедлительного объявления перемирия для предотвращения дальнейших человеческих жертв и восстановления мира и стабильности в регионе», ― говорится в заявлении ведомства.

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Также стороны заявили, что благодаря работе Совместного координационного центра, созданного в рамках черноморской зерновой инициативы, на сегодняшний день из украинских портов около 17 миллионов тонн зерна было отправлено нуждающимся странам.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 января патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал к рождественскому перемирию. Президент России Владимир Путин дал указание Министерству обороны РФ прекратить наступательные действия по всей линии фронта с 12:00 6 января до конца суток 7 января.

В Кремле предлагали Киеву пойти на аналогичный шаг, чтобы дать людям возможность встретить Рождество, однако власти киевского режима ответили отказом. Количество обстрелов со стороны ВСУ 6 и 7 января не сократилось.