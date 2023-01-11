Мелитополь, 11 января, 2023, 19:51 — ИА Регнум. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о намерении поехать на Украину на следующей неделе. Отмечается, что после визита на Украину он рассчитывает посетить Россию.

Иван Шилов ИА REGNUM Рафаэль Гросси

«На следующей неделе я снова буду на Украине, рассчитываю встретиться с президентом [Владимиром] Зеленским, премьером [Денисом] Шмыгалем и министром иностранных дел [Дмитрием] Кулебой. Потом я надеюсь поехать в Россию», — цитирует Гросси телеканал Rainews24.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу неоднократно заявлял, что артобстрелы Энергодара и прилегающих к городу территорий Запорожской атомной электростанции со стороны ВСУ могут привести к ядерной катастрофе.

30 декабря 2022 года эксперты МАГАТЭ рассказывали о громких взрывах рядом с Запорожской АЭС.