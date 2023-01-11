Тегеран, 11 января, 2023, 19:46 — ИА Регнум. Бывшего замглавы минобороны Ирана Алирезы Акбари приговорили к смертной казни за работу на британскую разведку, сообщает ВВС.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Семья британско-иранского гражданина с двойным гражданством сообщила журналистам, что власти Ирана готовятся казнить Алирезы Акбари. Жена приговоренного рассказала, что ее попросили приехать в тюрьму для «последней встречи».

Издание отмечает, что экс замглавы минобороны Ирана был переведен в одиночную камеру, что является признаком того, что казнь неминуема. Акбари был арестован в 2019 году и обвинен в шпионаже в пользу Великобритании. Свою вину он отрицал.

ВВС получило аудиосообщение от господина Акбари, в котором он говорит, что его пытали и заставляли признаться перед камерой в преступлениях, которых он не совершал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что уголовное преследование и смертная казнь используются властями Ирана в качестве оружия для наказания протестующих.