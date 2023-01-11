Москва, 11 января, 2023, 19:40 — ИА Регнум. Священнослужители канонической Украинской православной церкви (УПЦ) могут рассчитывать на необходимое содействие и поддержку Русской православной церкви. Об этом 11 января заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

Алексей Колчин ИА REGNUM Церковь

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В беседе с телеканалом «Звезда» он пояснил, что речь идёт, в частности, о тех случаях, когда киевские власти будут использовать их для обмена пленными.

«Разумеется, если их будут выдавать как пленных, то, конечно, их будут принимать и предоставлять им убежище. Это те люди, которые совершенно незаконно пострадали от своей власти за свои убеждения, за свою принадлежность к церкви», ― подчеркнул Кипшидзе.

По его словам, подвергаемые преследованию со стороны режима Зеленского представители духовенства УПЦ не являются предателями украинского народа или тайными сотрудниками российских спецслужб, они «просто хотели служить в своей Церкви по своим правилам».

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2022 года на Украине началась очередная волна гонений на православную церковь. Сотрудники СБУ проводили обыски в Киево-Печерской лавре, а также в Сарненской епархии УПЦ в Ровненской области. СБУ возбудила десятки уголовных дел в отношении священнослужителей УПЦ.

В декабре прошлого года настоятель Свято-Тихвинского собора канонической УПЦ в Лисичанске протоиерей Андрей Павленко заявил, что в следственном изоляторе Днепропетровска удерживаются священнослужители. Настоятель собора также добавил, что киевские власти оказывают на священнослужителей «всяческое давление»: чтобы они «осуждали и церковь, и предстоятеля, всячески потворствовали тому, что говорит нынешняя власть».