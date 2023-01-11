Севастополь, 11 января, 2023, 19:40 — ИА Регнум. В Севастополе по решению председателя антитеррористической комиссии и губернатора города продлен высокий уровень террористической опасности до 26 января. Об этом 11 января сообщается в правительстве города.

Светлана Иванова ИА REGNUM Севастополь

«<…> Установлен высокий уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18:00 11 января 2023 года сроком на 15 суток до 18:00 26 января», — говорится в распространенном сообщении.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о проведении в городе учений расчетов комплексов противовоздушной обороны.