Вашингтон, 11 января, 2023, 19:36 — ИА Регнум. Деловые операции семьи Джо Байдена вызвали интерес представителей Республиканской партии в Конгрессе США. Информацию о них запросил у минфина новый глава комитета по надзору и подотчетности палаты представителей Конгресса США Джеймс Комер. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 11 января на сайте комитета.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Также заинтересован Комер в раскрытии правды о бизнес-схемах семьи президента США Джо Байдена. Глава надзорного комитета попросил выступить нескольких бывших членов руководства компании Twitter, ответственных за цензуру в отношении материалов газеты New York Post, в которых была опубликована информация об этом, на слушаниях.

Как отмечается, слушания в комитете по надзору запланированы на февраль 2023 года.

Ранее сообщалось, что Джеймс Комер инициировал расследование после обнаружения в офисе Джо Байдена секретных материалов. С требованием предоставить все документы, найденные у главы Белого дома, он обратился к советнику Белого дома Сюарту Делери.