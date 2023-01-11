Самара, 11 января, 2023, 19:37 — ИА Регнум. Спасатели во время тушения пожара в трёхэтажном жилом доме в центре Самары 11 января нашли погибшую женщину 1964 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Это уже второе сообщение о погибшем. Ранее в ведомстве сообщили, что в пожаре погиб пятилетний ребёнок, а также пострадали ещё один несовершеннолетний и один взрослый.

Пожар в самарском доме разгорелся утром 11 января. Прибывшие на место пожарные установили, что огонь охватил лестничные клетки. Площадь пожара к моменту прибытия спасателей составляла 800 квадратных метров.

Сообщается, что пожарные эвакуировали пятерых человек из дома. По последним данным пожар был локализован.