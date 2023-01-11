Москва, 11 января, 2023, 19:30 — ИА Регнум. Боец ВС России во время штурма позиций ВСУ под Кременной в Луганской Народной Республике предложил двум киевским боевикам сдаться. Кадры сражения, снятые с помощью нашлемной камеры российского военнослужащего, опубликовал портал «Военкоры Русской весны».

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

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На записи видно, как российский боец бросает гранату в направлении окопа ВСУ, обходит его с тыла. Находящиеся в окопе двое киевских боевиков «от шока вопят «свои». На приказ отбросить оружие они пытаются оказать сопротивление. Один из военных киевского режима хватается за ствол автомата российского военнослужащего, после чего последний стреляет в них.

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