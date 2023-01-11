Москва, 11 января, 2023, 19:26 — ИА Регнум. На планы по продаже юаней из Фонда национального благосостояния рубль отреагировал укреплением к доллару, такая реакция рынка эмоциональная, рубль будет укрепляться, считают эксперты, опрошенные корреспондентом ИА REGNUM 11 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

С января 2023 года возобновляются операции по покупке и продаже ликвидных активов в рамках бюджетного правила в пределах дополнительных или же, наоборот, недополученных нефтегазовых доходов. Операции по покупке или продаже валюты будут проводиться ЦБ на внутреннем рынке в валютной секции Московской биржи в инструменте китайский юань-рубль.

Объем операций по покупке или продаже активов будет зависеть от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета.

В январе 2023 года объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется на уровне 54,5 млрд рублей. Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 54,5 млрд рублей, операции будут проводиться в период с 13 января 2023 года по 6 февраля 2023 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 3,2 млрд рублей, сообщили в Минфине.

«Эта новость будет в пользу укрепления рубля, но нужно посмотреть, насколько регулярными будут такие аукционы, иначе такой эффект может носить краткосрочный характер. Население, скорее всего, последствия не ощутит, поскольку валютные колебания уже долгое время находятся в достаточно стабильном коридоре около 70 долларов за рубль», — заявил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Что касается потребительского рынка, то на него оказывает влияние очень большое количество факторов, и новый механизм вряд ли скажется в рамках того периода, который обозначен Минфином, отметил эксперт.

Со своей стороны, аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев обратил внимание на то, что 54,5 млрд рублей — суммарный объем валюты, который будет продан на Мосбирже в рамках действия нового бюджетного правила. В комментарии ЦБ указывается, что операции будут проводиться в течение месяца (с 13.01.23 до 06.02.23) в паре юань/рубль с расчетами «завтра» (CNYRUB_TOM), при этом весь объем будет продаваться равномерно в целях недопущения сильного колебания валютного курса, добавил он.

«Что касается сравнения с объемами операций Минфина на валютном рынке в рамках предыдущей редакции бюджетного правила, то в среднем на протяжении 2021 года ЦБ РФ покупал валюту для Минфина на 12 млрд рублей в день, что в 4 раза превышает текущие объемы продаж», — привел данные аналитик.

В целом он считает, что новый механизм носит скорее нейтральный характер.

«Судя по всему, ЦБ будет продавать юани и покупать рубли примерно на 3,2 млрд рублей в торговый день — что составит около 3,5%-4% от среднедневного объема торгов в инструменте CNYRUB_TOM», — указал Джиоев.

Реализация такого объема валюты, рамках нового бюджетного правила, по его убеждению, «почти не окажет значимого влияния на курс рубля сама по себе».

«Сегодня мы скорее видели эмоциональную реакцию рынка», — констатировал он.

Аналитик также оценил, насколько ситуация с недополученными нефтегазовыми доходами и продажей валюты может быть устойчивой в 2023 году.

«В нашем базовом сценарии на 2023 год мы закладываем цену нефти марки Brent на уровне $85/баррель — то есть при сохранении текущего дисконта URALS к Brent в $25/баррель для финансирования бюджета страны нужно будет либо продавать валюту из ФНБ, как это делается сейчас; либо занимать больший, чем заложен в бюджете, объем средств на долговом рынке», — сказал Джиоев.