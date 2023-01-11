Москва, 11 января, 2023, 19:25 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Ирана Ибрагимом Раиси обсудил реализацию взаимовыгодных проектов в энергетической и транспортно-логистической сферах, сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В Кремле также отметили, что главы России и Ирана обсудили актуальные вопросы российско-иранских отношений с прицелом на дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущая беседа президента России с главой Ирана Ибрагимом Раиси состоялась 12 ноября. Тогда стороны обсудили ряд актуальных вопросов «двусторонней повестки дня».