Минск, 11 января, 2023, 19:22 — ИА Регнум. В Министерстве обороны Белоруссии сообщили о начале внезапной проверки боеготовности в 72-м гвардейском объединенном учебном центре (ОУЦ).

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«Сегодня по решению министра обороны Республики Беларусь в 72-м гвардейском ОУЦ подготовки прапорщиков и младших специалистов началась внезапная проверка вопросов боевой готовности», — говорится в сообщении, опубликованном 11 января в Telegram-канале.

Ранее в минобороны Белоруссии сообщалось о наращивании сил противовоздушной обороны регулярной группировки войск Союзного государства.