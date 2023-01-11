Берлин, 11 января, 2023, 19:16 — ИА Регнум. Помочь закончить войну нельзя, подпитывая одну из сторон оружием. Эти действия только продолжают конфликт. Такое мнение выразил немецкий певец основатель группы Modern Talking Дитер Болен в интервью немецкому журналу Stern, отмечая, что, как известно из физики, всякое действие вызывает противодействие.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

«Вы не можете избавиться от этой войны с помощью насилия, посылая все больше и больше танков — это все, что я имел в виду, и это все, что я хотел сказать», — прокомментировал певец.

Ранее, в ходе конференции предпринимателей Founder Summit 2022, проходившей в конце августа в немецком Висбадене, Дитер Болен высказал мнение, что если бы не санкции против России, то у людей не было бы причин мерзнуть, а у властей повода предпринимать меры, чтобы выйти из этой ситуации.