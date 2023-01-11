Москва, 11 января, 2023, 19:13 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в своем telegram-канале выразила соболезнования в связи с терактом у здания МИД Афганистана 11 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Выражаем соболезнования в связи с террористическим актом, унесшим жизни афганских коллег — сотрудников МИД Афганистана», — говорится в распространенном сообщении.

Ранее сообщалось, что при взрыве у здания внешнеполитического ведомства Афганистана погиб 21 человек, многие из них числились сотрудниками министерств.

Днем 11 января издание Mehr сообщало, что в результате взрыва в центре Кабула погибли и пострадали по меньшей мере 17 человек.