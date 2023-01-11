Екатеринбург, 11 января, 2023, 18:57 — ИА Регнум. В Свердловской области нашли мёртвой 36-летнюю мать пятерых детей, которая пропала в декабре прошлого года. Об этом 11 января сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Эдвард Мунк. Убийца. 1910

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На теле потерпевшей были обнаружены признаки насильственной смерти. По обвинению в причастности к убийству задержан ранее судимый за кражи 37-летний местный житель, бывший сожитель погибшей.

«В настоящее время с подозреваемым проводятся необходимые следственные мероприятия, решается вопрос о предъявлении ему соответствующего обвинения», ― говорится в сообщении следственного ведомства в телеграм-канале.

Кроме того, следователи провели осмотр места происшествия, изъяли ряд вещественных доказательств, по которым назначены необходимые экспертизы.

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Напомним, сообщение о безвестном исчезновении 36-летней многодетной матери, жительницы одного из сёл Свердловской области, поступило в правоохранительные органы Алапаевского района вечером 22 декабря 2022 года. Проверки и поисковые мероприятия результатов не дали. По факту исчезновения женщины было возбуждено уголовное дело по ст.105 УК РФ («Убийство»).