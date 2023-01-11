Берлин, 11 января, 2023, 18:50 — ИА Регнум. Вооружённым силам Германии не хватает денежных средств на проведение военных учений, а также на горючее для техники. Об этом сообщила 11 января газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Philipp Schulze/dpa/Global Look Press Военная техника бундесвера

Издание приводит данные из сметы расходов на учения, составленной ведомством и предназначенной для внутреннего пользования, из которых следует, что учения оцениваются в сумму около €340 млн, по факту же в смете указана сумма в размере всего лишь €253 млн.

«Сейчас ответственные лица в минобороны пытаются получить больше денег. Откуда они могут их достать, неизвестно», — говорится в материале FAZ.

Такие же нестыковки и по деньгам, предназначенным для обеспечения горючим и боеприпасами. Так, запасы горючего в 2022 году закончились еще в октябре, а перед началом спецоперации России на Украине у ВС Германии не хватало около €20 млрд для закупки боеприпасов. В настоящее время ситуация стала только хуже, так как власти Германии оказывали существенную военную помощь Украине и цены на энергоносители значительно увеличились, говорится в статье FAZ.

Напомним, в мае 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что бундесвер «структурно недофинансирован с 2010 года» и это в целом ограничивало обороноспособность страны. Теперь, когда для германской армии будет создан специальный фонд, предназначенный для укрепления вооружённых сил, в размере €100 млрд, всё изменится, считает Шольц.