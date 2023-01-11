Соледар, ДНР, 11 января, 2023, 18:41 — ИА Регнум. Недооценка Киевом российских военнослужащих, призванных в рамках осенней частичной мобилизации, привела к катастрофическим последствиям для ВСУ. Об этом 11 января сообщает итальянская газета La Repubblica.

Александр Куликов ИА REGNUM Военная подготовка мобилизованных на полигоне

В репортаже корреспондента из Краматорска подробно описывается наступление Вооруженных сил Российской Федерации на Соледар.

«Сотни страшилок о том, как несчастны русские мобилизованные, якобы отправленные на фронт без подготовки и снаряжения, заставили нас забыть, что в этом конфликте количество — это качество. Не может быть такого, чтобы среди 300 тысяч человек не было ни одного пригодного для военной службы», — отметил корреспондент La Repubblica.

Ранее Владимир Рогов в интервью ТАСС заявлял, что взятие Соледара привело к снижению боевого духа украинских военных.