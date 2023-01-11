Москва, 12 января, 2023, 00:00 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий повышение государственных стипендий, разработали депутаты Госдумы фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 11 января.

ИА REGNUM Рубль

Предлагается внести изменения, согласно которым студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственные стипендии назначаются не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда (МРОТ). Если закон найдет поддержку, стипендия будут составлять минимум 16 242 рубля в 2023 году.

Устанавливается также, что нормативы для формирования стипендиального фонда за счет ассигнований федерального бюджета с 2024 года правительство РФ будет определять с учетом предусмотренных законопроектом требований.

По имеющимся у парламентариев данным, сейчас размер государственной академической стипендии для студентов вузов в 2023 году составит 1825 рублей в месяц, для студентов среднего профессионального образования — 664 рубля, государственной социальной стипендии для социально незащищенных студентов в вузах составит 2739 рублей, а в ссузах — 996 рублей. Наряду с государственными стипендиями устанавливаются в большем размере стипендии президента Российской Федерации, правительства, именные стипендии, но их количество очень мало.

В то же время, как следует из федерального бюджета на 2023−2025 годы, на 2023 год прожиточный минимум на душу населения в целом по Российской Федерации устанавливается в размере 14 375 рублей, трудоспособное население — 15 669 рублей, пенсионеры — 12 363 рубля, дети — 13 944 рубля.