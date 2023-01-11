Киев, 11 января, 2023, 18:38 — ИА Регнум. Западные партнёры Киева не должны жалеть танков для Украины. С таким призывом в ходе совместной пресс-конференции во Львове с президентом Польши Анджеем Дудой выступил глава киевского террористического режима Владимир Зеленский.

Валентин Спринчак/ТАСС Разбитый танк ВСУ

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Он подчеркнул, что одно государство танками Leopard Киеву не может помочь.

«Мы ожидаем общего решения», ― цитирует агентство РБК-Украина Зеленского.

Лидер киевского режима также указал на наличие «очень позитивных сигналов и позитивных решений» по вопросу предоставления Киеву танков. Каких именно, он уточнять не стал.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января в ходе визита на Украину польский президент Анджей Дуда заявил, что Варшава намерена передать режиму Киева в рамках международной коалиции роту танков Leopard.

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10 января советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в Германии приняли решение о передаче Киеву основных боевых танков Leopard 2. При этом днём ранее представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что Федеративная Республика Германия на данный момент не намерена отправлять киевскому режиму эти боевые машины.