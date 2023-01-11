Краснодар, 11 января, 2023, 18:35 — ИА Регнум. Прокуратура Краснодарского края проводит проверку информации о замерзших в школе учениках начальных классов, сообщается на сайте ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Ученик

Проверка начата в связи с появившимися в Сети жалобами на школу №86 станицы Старокорсунской в Краснодаре, где дети в первый учебный день после каникул сидели на уроках в верхней одежде, потому что температура воздуха в помещении достигала лишь 10 градусов.

В сообщении ведомства говорится, что прокуратурой будет проведена проверка и дана оценка принятых уполномоченными органами мер по обеспечению теплоснабжением здания школы.

Муниципальный центр управления (МЦУ) Краснодара прокомментировал ситуацию. Сообщается, что отклонение в работе котельной, обогревающей корпус школы, произошло из-за сбоя датчика температуры воздуха. Для продолжения учебного процесса школьников перевели в другие кабинеты.

Согласно последним полученным данным, отопление в школе работает. Однако температура воздуха в классах остается ниже нормы.