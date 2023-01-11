Вашингтон, 11 января, 2023, 18:41 — ИА Регнум. Космический корабль «Союз МС-22», получивший повреждение на МКС от метеорита, вернут на Землю в феврале или марте. Об этом 11 января сообщил на организованной НАСА пресс-конференции исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

Пресс-служба ГК «Роскосмос»/ТАСС МКС

Он рассказал, что сначала на МКС должен прибыть «Союз МС-23». Для того, чтобы на него перенести оборудование с неисправного «Союза МС-22», потребуется не менее недели.

«В этот раз мы также ожидаем, что мы подготовим и спустим с орбиты «Союз» через неделю-две после стыковки «Союза МС-23», — сказал Крикалев.

Напомним, у «Союза МС-22» была повреждена система внешнего охлаждения, в результате чего возвращение на нём опасно для космонавтов. На 20 февраля запланирован запуск «Союза МС-23», взамен неисправного.