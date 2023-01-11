Лондон, 11 января, 2023, 18:25 — ИА Регнум. Представитель канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака в интервью газете Financial Times 11 января подтвердил, что правительство страны готово предоставить киевскому режиму военную помощь в виде передачи современных танков.

Иван Шилов ИА REGNUM Риши Сунак

«Мы ускоряем нашу поддержку Украины путем военных технологий следующего поколения, которые помогут выиграть эту войну <…>», — заявил представитель.

11 января председатель парламента Германии по обороне Мари-Агнес Штарк-Циммерман заявила о необходимости начать обучение киевских военнослужащих управлению танками Leopard 2.

Ранее издание Independent сообщало, что вооруженные силы Украины не способны перейти к наступательным действия без западной помощи в виде поставки основных боевых танков.