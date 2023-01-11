Лондон, 11 января, 2023, 18:22 — ИА Регнум. Представители СМИ имеют право высказывать свою точку зрения. Другое дело, что не все могут их мнение поддерживать. Так прокомментировала в интервью Би-би-си глава министерства цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Мишель Донелан слова телеведущего Джереми Кларксона в адрес супруги британского принца Гарри Меган Маркл.

Dennis Van Tine/ZUMA Press/Global Look Press Джереми Кларксон

На страницах британской газеты The Sun он заявил, что ненавидит Маркл «на клеточном уровне» и мечтает о её позоре. Позже он пожалел о своих словах и попросил издание снять статью с сайта.

«Я выступаю в защиту его права иметь возможность говорить то, что он хочет. Сама бы я не сказала того, что написал он, и, конечно же, я не поддерживаю ту точку зрения, которую он выразил», — заявила по этому поводу глава минкультуры Мишель Донелан.

Напомним, в декабре 2022 года газета, где было опубликовано оскорбляющее Меган Маркл высказывание Кларксона, опубликовала извинения после многочисленных жалоб на публикацию. Однако Меган Маркл заявила, что к ней с извинениями никто не обращался, а слова колумниста — это не более чем пиар-ход.