Москва, 11 января, 2023, 18:16 — ИА Регнум. Законопроект о занятости в России предполагает создание реестра работодателей, практикующих нелегальную занятость, передает корреспондент ИА REGNUM 11 января.

Центр занятости в Ярославле

Минтруд будет вести общедоступный реестр работодателей, у которых были выявлены факты нелегальной занятости, следует из документа. Порядок ведения такого реестра определит правительство РФ.

Инициатива в целом предполагает систему мер по сокращению нелегальной занятости и полномочия органов власти в этой сфере деятельности.

Пожаловаться на нарушения в трудоустройстве могут и простые граждане.

«Письменные обращения граждан, поступающие в органы государственной власти, органы местного самоуправления и должностным лицам, содержащие информацию о фактах (признаках) нелегальной занятости граждан, а также информация о решениях, принятых по итогам рассмотрения соответствующих письменных обращений, подлежат обязательному направлению в межведомственные комиссии субъектов РФ для анализа и систематизации», — следует из законопроекта.

Основной задачей проекта закона является отражение изменившихся реалий рынка труда, введение эффективных инструментов, необходимых для решения государственных задач, в том числе в условиях санкционного давления, отмечают авторы инициативы, в числе которых спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Госдума может обсудить законопроект в первом чтении уже в феврале.