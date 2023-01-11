Байконур, Казахстан, 11 января, 2023, 18:16 — ИА Регнум. Сотрудники ракетно-космической корпорации «Энергия» начали проводить на Байконуре предполетные испытания корабля «Союз МС-23», который готовят для доставки космонавтов с МКС на Землю. Об этом 11 января сообщает пресс-служба компании.

Сергей Савостьянов/ТАСС Космодром «Байконур»

«Сегодня в монтажно-испытательном корпусе состоялась расконсервация ТПК «Союз МС-23», который оставался в режиме хранения с декабря 2022 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что корабль прошёл внешний осмотр, было проверено состояние бортовых систем, проведена сборка схемы наземного испытательного оборудования. По плану вскоре будут проведены электроиспытания и подготовка аппарата к испытаниям на герметичность.

Старт корабля запланирован на февраль 2023 года.

Напомним, во время нахождения на МКС был повреждён «Союз МС-22», доставивший туда российских космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта из США Фрэнка Рубио. Возвращение на прежнем корабле небезопасно. На МКС решено доставить другой корабль, на котором все участники экспедиции вернутся на Землю.