Одного из космонавтов МКС могут пересадить на Crew Dragon
В Роскосмосе не исключили возможность пересадки одного из космонавтов МКС на Crew Dragon
Москва, 11 января, 2023, 18:04 — ИА Регнум. При возвращении на Землю экипажа «Союза МС-22» одного из членов команды могут пересадить на пилотируемый корабль Crew Dragon. Такой вариант рассматривается в случае, если на МКС произойдет какая-нибудь очередная внештатная ситуация и космонавтов надо будет срочно возвращать. Об этом в ходе пресс-конференции, организованной и транслируемой 11 января НАСА, сообщил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
«В экстренном случае, при крайнем риске, нам придется использовать этот «Союз» для возвращения экипажа на Землю. Но вместе с нашими коллегами из НАСА мы изучаем, как можно снизить этот риск — может быть, переместить хотя бы одного члена экипажа на Crew Dragon», — заявил представитель «Роскосмоса».
Ранее сообщалось, что из-за разгерметизации охлаждающего контура на пристыкованном к МКС «Союзе МС-22» космонавтов нельзя возвращать на Землю на этом корабле и они пробудут на нем еще несколько месяцев, пока за ними не будет отправлен беспилотный корабль «Союз МС-23».
Напомним, на американской ракете-носителе Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon были доставлены на борт МЧС в октябре 2022 года российская женщина-космонавт Анна Кикина и еще три космонавта.