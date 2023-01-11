Москва, 11 января, 2023, 18:04 — ИА Регнум. При возвращении на Землю экипажа «Союза МС-22» одного из членов команды могут пересадить на пилотируемый корабль Crew Dragon. Такой вариант рассматривается в случае, если на МКС произойдет какая-нибудь очередная внештатная ситуация и космонавтов надо будет срочно возвращать. Об этом в ходе пресс-конференции, организованной и транслируемой 11 января НАСА, сообщил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

SpaceX/Global Look Press Crew Dragon

«В экстренном случае, при крайнем риске, нам придется использовать этот «Союз» для возвращения экипажа на Землю. Но вместе с нашими коллегами из НАСА мы изучаем, как можно снизить этот риск — может быть, переместить хотя бы одного члена экипажа на Crew Dragon», — заявил представитель «Роскосмоса».

Ранее сообщалось, что из-за разгерметизации охлаждающего контура на пристыкованном к МКС «Союзе МС-22» космонавтов нельзя возвращать на Землю на этом корабле и они пробудут на нем еще несколько месяцев, пока за ними не будет отправлен беспилотный корабль «Союз МС-23».

Напомним, на американской ракете-носителе Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon были доставлены на борт МЧС в октябре 2022 года российская женщина-космонавт Анна Кикина и еще три космонавта.