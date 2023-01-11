Мелитополь, 11 января, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью ТАСС 11 января рассказал о последствиях для киевских боевиков освобождения Соледара Вооруженными силами России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Если говорить об освобождении Соледара, сейчас есть определенная информация, и она подтверждается. Боевой дух боевиков Зеленского, мягко говоря, снижается <…>», — сказал Рогов.

Также деятель отметил, что происходящее также сильно влияет на эмоциональную составляющую киевских военных в Запорожской области.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что российские воздушно-десантные войска блокировали Соледар с севера и юга.