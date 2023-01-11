Москва, 11 января, 2023, 17:54 — ИА Регнум. С 13 января Банк России возобновит в рамках бюджетного правила операции по покупке и продаже валюты на внутреннем рынке. Об этом 11 января сообщила пресс-служба регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

«Банк России в соответствии с опубликованным Минфином России порядком возобновит c 13 января 2023 года проведение операций по покупке (продаже) иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации Минфином России механизма бюджетного правила», — говорится в сообщении.

Кроме этого, отмечается, что Центробанк собирается проводить эти операции в валютной секции Московской биржи в инструменте «китайский юань — рубль» со сроком расчетов «завтра».

При этом добавляется, что Банк России намерен покупать и продавать валюту на внутреннем рынке «равномерно в течение каждого торгового дня месяца» для того, чтобы максимально снизить влияние этих операций на курсы валют.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что для укрепления финансового суверенитета России одна из важнейших на сегодняшний день задач — это «системный вопрос».