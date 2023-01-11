Анкара, 11 января, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что благодаря совместной работе с Россией и Сирией удастся вернуть на родину больше сирийцев из Турции. Об этом глава турецкого государства заявил в Анкаре на международной конференции омбудсменов «Будущее прав человека в XXI веке».

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что совместная работа в трехстороннем формате между Турцией, Россией и Сирией приносит свои плоды. По словам президента, благодаря дипломатическим усилиям в Сирию могут вернуться еще больше беженцев, которые сейчас находятся на территории Турции. На данный момент в Сирию вернулись 550 тысяч человек.

Кроме того, турецкий президент сообщил, что Анкара приютила порядка четырех млн беженцев из Сирии, включая 3,5 млн тех, кто бежал из-за кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции заявил, что идея открыть для раненых гуманитарные коридоры достойна того, чтобы активно её воплотить, в том числе в контексте происходящего на Украине.