Берлин, 11 января, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Солдат киевского режима необходимо начать обучать управлению танками Leopard 2 производства ФРГ. С таким призывом в беседе с изданием Spiegel выступила председатель комитета бундестага (парламента Германии) по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

(сс) U.S. Army. Gertrud Zach Немецкий танк Leopard 2

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Она подчеркнула, что в этом есть смысл. По её словам, в таком случае, когда возникнет необходимость применения этой военной техники, «не придётся терять лишнее время».

Депутат напомнила, что некоторые финские парламентарии выразили желание отправить Киеву танки германского производства. Кроме того, Штрак-Циммерман указала на готовность Испании обучать киевских военных управлению этими боевыми машинами на территории Латвии.

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«Нам нужна стратегия оценки военной ситуации на ближайшие несколько месяцев и учёта соответствующих пожеланий Украины. Чтобы мы наконец могли оказаться впереди волны, а не всегда плыть за ней», — подчеркнула представитель бундестага.

Как сообщал ИА REGNUM, на днях представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что Федеративная Республика Германия на данный момент не намерена отправлять Киеву немецкие основные боевые танки Leopard 2.

При этом Польша намерена ограничить помощь Киеву только символической партией танков Leopard.