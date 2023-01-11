Москва, 11 января, 2023, 17:53 — ИА Регнум. По факту столкновения телескопического трапа с самолетом авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту Шереметьево транспортная прокуратура начала проверку. Об этом 11 января сообщает пресс-служба московского ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Шереметьево

«Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводит проверку в сфере безопасности воздушного движения в связи со столкновением телескопического трапа с самолетом в аэропорту Шереметьево», — говорится в распространенном сообщении.

Сам инцидент со столкновением трапа с самолетом произошел вечером понедельника, 9 января.

Как передавало ИА REGNUM, 6 января из-за непогоды в аэропортах Москвы отменили или задержали более двух десятков рейсов.