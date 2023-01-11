Степанакерт, 11 января, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Блокада Нагорного Карабаха, устроенная жителями Азербайджана, которые перекрыли Лачинский коридор, усугубляется тем, что Баку не даёт восстановить повреждённую линию электропередачи. Об этом 11 января заявил госминистр Арцаха Рубен Варданян на совещании оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Он отметил, что в республике наблюдается нехватка продуктов и лекарств. Ситуация сложилась довольно сложная.

«Азербайджан не только не пропускает продовольствие, медикаменты, но также препятствует доступу специалистов на место аварии для восстановления поставок электроэнергии», — сказал глава правительства Нагорного Карабаха.

Варданян отметил, что общество продолжает выдерживать трудности. Он поблагодарил сограждан за понимание, что в Нагорном Карабахе идёт борьба за право жить на своей родине.

Напомним, блокирование коридора в Нагорный Карабах длится с 12 декабря 2022 года. Протестующие из Азербайджана называют себя эко-активистами и заявляют, что выступают в защиту природы. 9 января 2023 года на ЛЭП Горис-Степанакерт произошла авария. В Арцахе начались веерные отключения электроэнергии.