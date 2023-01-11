Гатчина, Ленинградская область, 11 января, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Едва не обернулась трагедией уборка снега в столице Ленинградской области — Гатчине. Водитель снегоуборочной техники не заметил ребенка, опасно приблизившегося к месту проведения работ, и высыпал на него ковш снега. К счастью, это увидели находившиеся рядом люди, которые бросились на помощь ребенку и в течение нескольких минут руками и лопатой откопали мальчика живым. Видеозапись спасения ребенка опубликована в социальной сети.

Дарья Антонова ИА REGNUM Уборка снега

Как сообщили 11 января в следственном управлении СКР по Ленинградской области, по факту травмировании ребенка снегом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

«В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Как передает телеканал «78», перед инцидентом группа детей школьного возраста играла около снегоуборочной техники, бросала снежки и пыталась забраться в ковш трактора. Дело в том, что место складирования снега оказалось рядом с горкой, около которой гуляет много детей. Поэтому ребенок мог оказаться под снегом случайно, скатившись с горки.

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«Ребенок пытался убежать с горки, когда поехал экскаватор, но не успел. Плюс, был в очках, что не говорит о наличии орлиного зрения. Осталось надеяться, что не переломал ему что-то такой объем снега сверху и что к вечеру с самочувствием будет все нормально», — написал один из очевидцев.

По предварительным данным, серьезных травм ребенок не получил.