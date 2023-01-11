Екатеринбург, 11 января, 2023, 17:41 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на женщину с ребенком напала стая бездомных собак. Об этом 11 января сообщается в Следственном комитете Российской Федерации. По факту инцидента прокуратура начала проверку.

Общероссийский Народный Фронт Стая бездомных собак в Шарье

«В Академическом районе Екатеринбурга 9 января стая безнадзорных собак напала на шедшую по улице женщину с малолетним ребенком <…>», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при обращении в травмпункт у ребенка диагностировали укушенные раны голени и ссадины.

Ранее сообщалось, что в Барнауле в результате нападения алабая погибла 58-летняя женщина. На месте происшествия следователями СК проведен осмотр места происшествия.