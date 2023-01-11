Луганск, 11 января, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Около 25 тысяч человек потеряли боевики киевского режима в ходе боёв за Соледар. Об этом 11 января рассказал экс-посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

Иван Шилов ИА REGNUM Соледар

«Украина заплатила за политическую целесообразность сохранения Соледара неимоверную, несоизмеримую с реальностью цену. <…> В итоге за удержание города с когда-то десятитысячным населением они положили в два с половиной раза большее число военных», — приводит его слова ТАСС.

Также Мирошник почеркнул, что такие жертвы позволяет себе только марионеточный колониальный режим, и добавил, что эти невосполнимые потери, как он считает, «отразятся на дальнейшей боеспособности» украинских боевиков.

При этом бывший посол ЛНР утончил, что, кидая недоукомплектованные и недоученные части в зону боевых действий, преступный режим Киева во главе с Владимиром Зеленским, по его мнению, пытался создать миф о возможности своей победы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны Российской Федерации опубликовали видео, как экипажи танков Т-72Б армейского корпуса уничтожают огневые точки ВСУ.