Москва, 11 января, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Экипаж корабля «Союз МС-22» пробудет на орбите еще некоторое время. Его миссия продлена на несколько месяцев. Об этот решение Роскосмоса сообщил 11 января исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалёв в ходе организованной и транслируемой НАСА пресс-конференции.

Сергей Фадеичев/ТАСС Трансляция запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-22»

Ранее сообщалось, о принятом в ведомстве решении осуществлять спуск «Союза МС-22» без экипажа, а также о проведении запуска «Союза МС-23» 20 февраля 2023 года в беспилотном режиме. Об этом заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

«Точный день, когда будет отправлен следующий экипаж на замену им, пока не определен, но это будет продление на несколько месяцев», — заявил Крикалёв.

На корабле «Союз МС-22» должны были вернуться на Землю космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт НАСА Фрэнк Рубио. Однако теперь решено, что они вернутся на корабле «Союз МС-23». Его запуск будет осуществлен в более короткие сроки, чем планировалось, однако без пилота.

Ранее сообщалось, что на этом корабле 16 марта должны были отправиться на станцию космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорал О’Хара.