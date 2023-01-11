Москва, 11 января, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Поддержка государством участников специальной военной операции стала одной из новаций внесенной в Госдуму новой редакции закона «О занятости», сообщил первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

Анна Рыжкова ИА REGNUM В поисках работы

Ранее сообщалось, что документ направлен на борьбу с безработицей и в нем появляются дополнительные категории граждан, которые могут получить помощь от служб занятости. В том числе, это люди, которые ищут лучшую для себя работу или работники, находящиеся под риском увольнения.

«Поддержку государства получат участники СВО и лица, находящиеся под угрозой увольнения», — отметил Турчак в своем телеграм-канале.

В тексте законопроекта указано, что к дополнительным мероприятиям государственной политики в сфере занятости относятся мероприятия, в том числе направленные на содействие занятости гражданам, которые окончили прохождение военной службы по мобилизации или военной службы по контракту, либо у которых прекратилось действие заключенного ими контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, а также членам их семьи.

Кроме того, супруги военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, при прочих равных условиях имеют преимущественное право поступления на работу на государственные и муниципальные унитарные предприятия.

Признанные в установленном порядке безработными граждане, уволенные с военной службы, их супруги, а также прошедшие военную службу по призыву, в течение 3 лет после увольнения с военной службы будут иметь право в приоритетном порядке пройти профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональное образование.