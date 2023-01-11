Брюссель, 11 января, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Греция и Мальта заморозили меньше всего среди остальных стран Европейского союза российских активов в рамках введённых антироссийских санкций. Это следует из документа ЕС, на который ссылается агентство Reuters.

Duncan Rawlinson Парламент Греции

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Такое положение дел удивило Евросоюз. Как заявил изданию европейский чиновник, «это немного поражает».

«Или у них там не так много, или они не выполняют свою работу. Или же они что-то сделали, но нам не сообщили, хотя у них была возможность», — предположил источник.

Так, согласно документу исполнительной Европейской комиссии ЕС, 27 стран Евросоюза на данный момент сообщили о замораживании около 20,3 миллиарда евро (22 миллиарда долларов) российских активов, подпадающих под санкции. При этом Италия, Ирландия, Франция, Испания, Германия, Бельгия, Люксембург и Австрия каждая уведомили о более чем миллиарде евро замороженных активов.

При этом в Греции сообщили Евросоюзу о заморозке лишь 212 тысяч евро, а на Мальте — 147 тысяч евро.

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Как сообщало ИА REGNUM, в частности, по предварительным оценкам, общая сумма замороженных средств на счетах российских граждан в Эстонии составляет около €20 млн. Эти денежные средства Таллин планирует после конфискации передать Киеву.

Венгрия заморозила российские активы на большую сумму €870 млн.

По данным на ноябрь, в Европейском союзе были заморожены российские активы в размере 68 млрд евро. В основном активы заморожены в Бельгии и Люксембурге: 50 млрд евро и 5,5 млрд евро соответственно. Более 90% замороженных активов приходится на Германию, Ирландию, Италию, Австрию и Францию.