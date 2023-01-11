Москва, 11 января, 2023, 17:24 — ИА Регнум. В Минобороны Российской Федерации опубликовали видео, как экипажи танков Т-72Б армейского корпуса уничтожают огневые точки ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

В ведомстве отметили, что при поступлении команды экипаж танков Т-72Б выдвинулся на одну из позиций, откуда открыл огонь полупрямой наводкой. Уточняется, что корректировка огня ведется с помощью беспилотников.

«Мы продвигаемся каждый день. Метр за метром мы забираем свое», — рассказал российский военный в опубликованном Минобороны РФ видео.