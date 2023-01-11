Львов, Украина, 11 января, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Польша намерена передать режиму Киева в рамках международной коалиции роту танков Leopard. Об этом 11 января заявил польский президент Анджей Дуда на совместной пресс-конференции во Львове с главой киевского режима Владимиром Зеленским и президентом Литвы Гитанасом Науседой.

CMSGT Don Sutherland, USAF Leopard

По словам Дуды, ранее Варшава приняла решение оказать Киеву такого рода военную помощь.

«Будет передана рота танков Leopard в рамках международной коалиции», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава киевского режима Зеленский сообщил, что он проводит во Львове встречу с президентами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Анджеем Дудой.