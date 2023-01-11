Домбай, Карачаево-Черкесия, 11 января, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Туристы из Дагестана и Волгограда столкнулись на горнолыжной трассе курорта «Домбай» в Карачаево-Черкесской Республике. Пострадавших госпитализировали с множественными травмами, сообщили в управлении КЧР по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС Горнолыжный курорт «Домбай»

Из подробностей инцидента известно, что оба туриста — лыжник и сноубордист — спускались по склону горы Мусса-Ачитара, развив высокую скорость, что и стало причиной столкновения. У обоих участников инцидента диагностированы множественные травмы, в том числе закрытые черепно-мозговые, а также существует подозрение на переломы.

Сотрудники Домбайской спасательной станции призвали туристов соблюдать необходимые меры осторожности на горнолыжных трассах.