Вашингтон, 11 января, 2023, 17:15 — ИА Регнум. Федеральное авиационное управление Соединенных Штатов Америки заявил о снятии в стране запрета на взлет воздушных суден.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Ранее сообщалось, что из-за сбоя в системе оповещения пилотов в США, по данным сервиса FlightAware, 11 января отменили более 450 рейсов.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что ему не известны причины сбоя компьютерной системы Федерального авиационного управления США (FAA): «Транспортные власти не знают, в чем причина инцидента».

Также Байден отметил, что, несмотря на сбой в системе оповещения, самолеты все еще могут благополучно приземляться, ограничения действуют лишь на взлетающие судна.

Сбой в американской системе оповещения для пилотов был зафиксирован утром 11 января, о чем сообщили в эфире телеканала ABC.