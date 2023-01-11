Москва, 11 января, 2023, 17:15 — ИА Регнум. Критика в адрес министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, прозвучавшая от президента РФ Владимира Путина в ходе состоявшегося 11 января совещания, является рабочим моментом, и не говорит о том, что у Путина имеются претензии к работе министра. Так прокомментировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков высказанные в адрес Минпромторга критические замечаний по поводу недостатка заказов на воздушные суда у российских предприятий.

Иосиф Кубатьян ИА REGNUM Авиация

«Это обычный рабочий процесс», — заявил Песков, отвечая на вопрос ТАСС, есть ли к работе Мантурова нарекания и может ли быть ему объявлен выговор.

Напомним, в ходе первого в 2023 году совещания с членами правительства РФ, которое Владимир Путин провел в режиме видеоконференцсвязи, глава государства выразил недовольство работой предприятий по оформлению заказов на воздушные суда. Он потребовал от министра промышленности и торговли Дениса Мантурова завершить всю необходимую работу по подготовке контрактов и паспортов для заключения контрактов в течение месяца.