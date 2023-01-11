Париж, 11 января, 2023, 17:12 — ИА Регнум. Согласно опросу Elabe, большинство жителей Франции поддержали акции протеста против пенсионной реформы, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты во Франции

Согласно проведенному исследованию, более 60% жителей поддерживают акции протеста против пенсионной реформы президента Франции Эммануэля Макрона. Глава французского государства хочет увеличить возраст выхода на пенсию до 64 лет к 2030 году.

По данным исследования, 46% опрошенных во Франции в ближайшие недели готовы выйти протестовать против законопроекта. Кроме того, 60% респондентов с симпатией относятся к идее опротестовать реформу. Так, 68% жителей страны в возрасте 54–60 лет одобряют протесты.

Напомним, в опросе Elabe приняли участие более тысячи человек в возрасте 18 лет и старше. Опрос проводился онлайн 10 января 2023 года. Известно, что в сентябре прошлого года во Франции прошли более 200 демонстраций против повышения пенсионного возраста. В них приняли участие свыше 250 тысяч человек.