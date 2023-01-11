Москва, 11 января, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину будет отдельно доложено о мерах поддержки медицинских работников в новых регионах РФ. Об этом 11 января на совещании с членами правительства, которое провёл глава государства, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Иван Шилов ИА REGNUM Врач

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«Завтра на эту тему проводим совещание», ― отметила Голикова.

Она подчеркнула, что у правительства уже есть определённые предложения по этому поводу.

«Будем их докладывать вам отдельно», ― сказала вице-премьер.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поручил правительству России продумать меры поддержки для медицинских работников в новых субъектах России. Глава государства подчеркнул, что медики на новых территориях работают в очень тяжёлых условиях с колоссальной нагрузкой.