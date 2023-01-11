Белгород, 11 января, 2023, 17:15 — ИА Регнум. Боевики ВСУ 11 января обстреляли село Старый Хутор Валуйского городского округа Белгородской области. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«Осколками снаряда выбиты окна в пяти частных домовладениях, посечены заборы и входные двери. Также повреждена линия электропередачи, без света остаются две улицы», — описал последствия глава области.

Он сообщил, что энергетики уже начали восстанавливать электроснабжение населённого пункта. О пострадавших губернатор не сообщил.

Напомним, 10 января в Белгородской области боевики ВСУ обстреляли город Шебекино. Травмы получили шесть человек, из которых одну женщину с тяжёлыми ранениями госпитализировали.