Москва, 11 января, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Глава Министерства экономического развития России Максим Решетников на совещании президента Владимира Путина с членами правительства 11 января заявил, что инфляция в стране по итогам прошедшего года составила 11,9%.

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

«Поступила оперативная сейчас информация уже — по итогам года у нас инфляция ниже 12%, если быть точнее с округлениями — 11,9%. И это несмотря на то, что мы перенесли индексацию тарифов ЖКХ с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года», — сказал Решетников.

Отмечается, что изначально Минэкономразвития в своем прогнозе заявляло об ожидаемой инфляции в России по итогам 2022 года на уровне 12,4%.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Александр Новак заявил о наличии контрактов с компаниями на экспорт нефти.