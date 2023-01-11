Москва, 11 января, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров подтвердил президенту России Владимиру Путину, что он получил от него письмо губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова по поводу проекта строительства речных пассажирских судов «Метеор». Он заявил об этом 11 января в ходе совещания российского лидера с членами правительства РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажирское судно «Метеор»

«Денис Валентинович, вы получили бумагу, которую я расписал вам? Она была мне направлена за подписью губернатора Петербурга и руководителя компании, которая производит «Метеоры», да?», — спросил Мантурова во время совещания Путин, указав, что в этом послании представлен достаточно финансовоемкий проект.

«Подтверждаю, Владимир Владимирович», — ответил на это вице-премьер РФ.

Также Манутров уточнил, что Санкт-Петербург является одним из лидеров в России по обновлению морского пассажирского транспорта и потому Минпромторг постоянно ведёт с городом работу в этой сфере.

«Они активно пользуются мерами поддержки, в том числе по «Метеорам» и электрическим судам. По аналогии, как Москва сейчас уже закупает, тоже под Санкт-Петербург ведётся работа», — добавил глава Минпромторга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что в течение ближайших трёх лет авиакомпания «Аэрофлот» получит 63 отечественных пассажирских самолёта.