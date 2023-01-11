Москва, 11 января, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Правительству России необходимо продумать меры поддержки для медицинских работников в новых субъектах России. Об этом 11 января на совещании с членами правительства заявил президент России Владимир Путин.

Дарья Драй ИА REGNUM Медик в машине скорой помощи

Глава государства подчеркнул, что медики на новых территориях работают в очень тяжелых условиях.

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«Нагрузка у них колоссальная. Просто несопоставимая с той нагрузкой, которую испытывают наши медработники даже в условиях пандемии. Подумайте над этим. Средний медицинский персонал, первого звена и так далее… Просто надо подумать, как на них обратить внимание, как их поддержать», ― указал российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин указал на необходимость подключить новые субъекты России к реализации национальных проектов, то есть, пояснил глава государства, мероприятия нацпроектов на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей должны быть обеспечены финансированием.

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Напомним, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поставил задачу выполнить все социальные обязательства перед жителями новых территорий. Он подчеркнул, что их интеграция в правовое поле России в первую очередь предполагает получение всех социальных и медицинских услуг.