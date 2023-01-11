Минобороны РФ отметило смекалку и хитрость гвардии майора Сергея Мещерякова
Москва, 11 января, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации отметило проявленную смекалку и военную хитрость гвардии майора Сергея Мещерякова, который сорвал атаку разведывательно-диверсионной группы ВСУ, сообщили в российском оборонном ведомстве.
За решительные и грамотные действия в бою гвардии майор Сергей Мещеряков получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами.
«В ходе совершения рейда попали под огонь разведывательно-диверсионной группы националистов, завязался бой», — рассказал Сергей Мещеряков.
Подразделение ВДВ, в котором служит гвардии майор Сергей Мещеряков, сковало противника огнем, отряд выполнил обходной маневр и вышел противнику в тыл. В результате националисты бежали, бросив раненых и убитых.
Сообщается об обнаруженных минометных расчетах и двух бронеавтомобилях. Огнем подразделения ВДВ эти минометные расчеты были уничтожены, также уничтожены два автомобиля «Хаммер».
Как сообщало ИА REGNUM, Российская Федерация и Белоруссия нарастили силы противовоздушной обороны РГВ Союзного государства.
Читайте также: Минобороны сообщило о наращивании сил ПВО России и Белоруссии