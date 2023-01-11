Киев, 11 января, 2023, 17:06 — ИА Регнум. Применяемые российскими военными в ходе спецоперации ракеты Р-37М один из украинских лётчиков назвал «чертовски опасными», пишет The Drive.

Sergey Vladimirov Истребитель Су-35

Издание обращает внимание на то, что эта ракета класса «воздух-воздух» с радиусом действия 124 мили (200 км), вероятно, впервые начала применяться российским военными летом в ходе боевых действий на Украине.

Добавим, что дальность управляемой Р-37М для российских самолётов превышает 300 км. Она может применяться с самолётов Су-57.

В статье сказано, что на Украине ВС РФ применяют Су-57, хотя это русскими не афишируется. Кроме того, для Су-57 «также разрабатывается гусеничный вариант, хотя его статус неясен», отмечают авторы.

Они также указывают на то, что и ракета Р-77-1 с дальностью полёта 68 миль (примерно 109 км) в некоторых случаях сможет поражать украинские самолёты «из-за границы».